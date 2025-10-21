Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin muhalefetin eleştirileriyle ilgili, "Biz karşıyız diyen CHP'lilere bir tavsiyem var: 2011-2012'de 4+4+4 sistemi tartışılırken komisyon tutanaklarına bir baksınlar. Orada CHP'li vekiller 12 yıllık zorunlu eğitime ne demişler, görsünler. Oynadıkları bir tiyatro. Mantıklı, makul önerileri varsa dinlerim" dedi.

"Önümüzdeki yıl 'kısalttık' diye bir tablo yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin gündem toplantısına katıldı. Zorunlu eğitim süresine ilişkin Bakan Tekin, "Bir adım atılırken o adımın beraberinde getireceği olası sonuçları düşünerek yol yürümek gerekir. Şu an için önümüzdeki eğitim öğretim yılında 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok. Ancak muhalefeti yapan kişilerin de biraz sağduyulu davranması gerekiyor. Neyin ne olduğunu bilmeden görmeden 'biz muhalefet ediyoruz' demek doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir yerden bakıyor: bir niyet okuyuculuk mantığıyla. Mesela 'Atatürk bizimdir bizden başkası sevemez', 'Cumhuriyet bizimdir siz bizden olmadığınıza göre Cumhuriyeti sevemezsiniz' gibi bir mantık. Bu akıl baliğ olmamış çocukların bile yürütemeyeceği bir mantık. Biz karşıyız diyen CHP'lilere bir tavsiyem var: 2011-2012'de 4+4+4 sistemi tartışılırken komisyon tutanaklarına bir baksınlar. Orada CHP'li vekiller 12 yıllık zorunlu eğitime ne demişler, görsünler. Oynadıkları bir tiyatro. Mantıklı, makul önerileri varsa dinlerim" diye konuştu.

Toplantıya Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu, İstihbarat Şefi Manolya Bulut ve gazetepusula.net Yazı İşleri Müdürü Nesrin Demir, konuk gazeteci olarak ise İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu katıldı.