Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 18:55, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

"TRK" uçağıyla Uluslararası Hamad Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.

Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha'ya geldi.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmesi, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

