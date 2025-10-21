Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Başsavcılık, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı iddia edilen ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazdı. Yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletilerek devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi.

