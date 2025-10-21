Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, bakanlık tarafından görevden alındı.
Denizli'de 2019 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Turhan Veli Akyol'un görevden alınmasının ardından bu göreve 25 Mayıs 2025 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Hüdaverdi Otaklı atanmıştı.
Yaklaşık 1,5 yıldır görevde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, bakanlık tarafından görevden alındı. Otaklı'nın yerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Adem Özel'in atanacağı iddia edildi.