Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Hamas liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulundu. Fidan ve Kalın, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar'da bir araya geldi.