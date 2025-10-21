Ev sahibiyle kiracının 'çöplüğe dönmüş bahçe' kavgası

Burdur'da yaklaşık bir yıl önce ev sahibi İsmail Şenkan, kendi evinin yanında bulunan evi Nilüfer Baykara'ya kiraladı. Bahçeyi ortak bir şekilde kullanan ikiliden Baykara, 8 köpeği bahçede, 40'dan fazla kediye de evinin içinde bakmaya başladı. Bu durumdan ilk başlarda şikayetçi olmayan Şenkan, sonraki zamanlarda bahçedeki pislikten dolayı duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışmalar başlarken Baykara, her fırsatta polisi arayarak ev sahibinin hayvanlarını öldürdüğüne dair ihbarda bulundu. İlerleyen yaşına rağmen her gün karakolla gitmek zorunda olan Şenkan, bu duruma isyan etti. Kiracısının bahçeye kamera taktırması bardağı taşıran son damla olurken, Şenkan kiracısının kendisini gözetlediğini iddia etti. Bahçede köpekler için konulan yemeklerin bazılarının 1 ay, bazılarının 2, bazılarının ise 3 aydır orada olduğunu belirten ev sahibi, tek isteğinin bahçesinin temizlenmesi olduğunu söyledi. Bu arada, ev sahibi Şenkan'ın yaşadığı yerin de adeta çöp ev olduğu görüldü. İkilinin sohbet ettiği esnada kiracı Baykara'nın ev sahibi Şenkan'a 'dede' demesi üzerine Şenkan da "Ben senin hem babanım hem dedenim ama lütfen artık beni şikayet etme" dedi.

Ev sahibi: "Ben bu pisliğin içinde yaşıyorum"

Tuvaletinin, banyosunun önüne kiracısı tarafından kamera takıldığını iddia eden ev sahibi İsmail Şenkan, "Diyecek ki benim can güvenliğim yok nereden can güvenliğin yok. Ben 6 senedir burada yaşıyorum. Beni şikayet edip duruyor. Benim 80 yaşından sonra karakolda ne işim var. Ben elektriği evimden çıksın diye kestirdim. Gitti yeniden elektriği açtırmış. Bizim aramızdaki sorun her gün her an için devam ediyor. Ben köpeklerini tutmaya çalışıyordum geldi bir anda neden saldın köpeklerimi dedi. Köpek de yukarıdan fare bulmuş gelmiş sonra da yedi onu. Kediler de yemiş aynı fareyi sonra da hepsi de öldü. Evinde 50'ye yakın kedi var yarısı geldiği yerde kalmış. Arabasının içinde yaşarken gördüm. 'Ben bir albay kızıyım, öğretmen emeklisiyim' dedi canım acıdı. Aldım geldim kapımı açtım. Al başıma belayı sonrasında da. Her sorun beni buluyor. Kedisi ölüyor beni mahkemeye veriyor. Ben canımdan bezdim 80 yaşından sonra karakola gitmekten. Buradaki yemeklerin bazıları 3 aylık, bazıları 1 aylık. Ben bu pisliğin içinde yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Kiracı: "Ciddi anlamda sarsıntı içindeyim"

Evin kendi hayatını tehdit ettiğini ileri süren kiracı Nilüfer Baykara ise, "Bu bina benim hayatımı tehdit ediyor. Ev sahibim elektriğimi kesiyor, suyumu kesiyor. Buradan millet girip çıkıyor. Ev sahibim de zaten bunu istiyor. Ev sahibi burada oturuyor. Şu anda onun köpeğine de bakıyorum çünkü o adam köpekleri satıyor. Hayvan sevgisi yok hatta önceleri köpekleri kesiyor. Sen neden bu evi tercih ettin diye sorarsan da bahçeli ev yok. Bana ev vermiyorlar, kedi köpek istemiyorlar. Ben de hayvanlarımı gözlerim diye kamera taktım. Adam beni izliyor diye söyleyince de savcılık kameranın kayıt cihazını almış. Benim bir de elektriğimi kestiriyor ben de tekrar abone oldum. Sonrasında gelip bir daha vura vura sayacı kırıyor. Gece polisler geldi. Bir de kedilerim öldü, köpeğim yok. Ciddi anlamda sarsıntı içindeyim. Size bakıyorum ama kafamdan bin türlü şey geçiyor" şeklinde konuştu.

"Beni yaşatmıyor, eziyet ediyorlar"

Şimdiye kadar oturduğu tüm evlerde de ev sahipleriyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Baykara, "Beni yaşatmıyor, eziyet ediyorlar. Düzeni kuruyorsun, parasını veriyorsun, yemekleri ayarlıyorsun sonra da tak diye eziyet ediyorlar. Köpek ve kedilerin hiçbir zorluğu yok. Onlar yaşam ve moral kaynağı ama insanlar çok eziyet ediyorlar. Ev sahibim kesinlikle hayvansever değil. Hayvanlara bakmıyor, köpeklere bakmıyor. Köpeklere ticari amaçla bakıyor" diye konuştu.