Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars'ta Kafkas Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Kurumları Toplu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, şu an 20-25 kişilik sınıflarda rahat ders yapıldığını söyledi.

Geçmişte ise bunun tam tersi olduğunu anlatan Tekin, "Mesela benim öğrenci olduğum dönemde 1980'li yıllar benim sınıfımda 70 kişi ders yapıyorduk. Ben mesela ders kitabımı satın almak için Rize'de okuyordum, sipariş veriyorduk, her akşam okuldan çıktığımızda eve giderken kırtasiyeye uğruyorduk. Çoğu zaman kitaplarımız karne tatili döneminde yetişiyordu." dedi.

Tekin, şu an Türkiye genelinde bir dersliğe düşen öğrenci sayısı ortalamasında dünyanın en iyi ülkeleri arasında olduklarını vurguladı.

- "Fen bilimlerinde Avrupa'nın en iyi ülkesiyiz. Avrupa'da birinciyiz"

Türkiye genelinde 650 bin dersliğin hepsinde internet altyapısı olduğunu ve ücretsiz internet erişim hizmeti verdiklerini belirten Tekin "Bu 650 bin sınıfın tamamında akıllı tahta var. Peki bu dünyanın her tarafında böyle mi? Ona ben cevap vermeyeyim. Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Örgütü var UNDP, onun bir raporu var. Raporunda diyor ki, 'Türkiye bütün derslik internet altyapısı ve akıllı tahta olan neredeyse dünyadaki tek ülke'. Peki, bunları yaptık, derslik yaptık. Akıllı tahta, internet, başarı elde ediyor muyuz? Fen bilimlerinde Avrupa'nın en iyi ülkesiyiz. Avrupa'da birinciyiz. OECD'de ilk 3 içerisindeyiz, matematikte hakeza. Dolayısıyla bu şimdi olmadı. Bundan 20 sene önce böyle değildi. Bu 20 sene boyunca hiç vazgeçmeden, hiç geri adım atmadan devlet bütçesinin her yıl en çok payı Milli Eğitim'e verildi." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkenin gençliği için biz her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız, en yüksek payı eğitime vereceğiz" sözünü hatırlatarak, Milli Eğitime verilen bütçenin Cumhurbaşkanı desteğiyle olduğunu söyledi.

Eğitimde mükemmele erişmek için hala atılması gereken adımlar olduğuna işaret eden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli adıyla bambaşka bir süreç başlattık. Bu süreçte de hedefimiz içerik olarak dünyada örnek gösterilebilecek bir eğitim öğretim müfredatı oluşturmak. Bunu yaparken dünyadaki ülkelerle karşılaştırdık. Bizim müfredatımız aynı eğitim düzeyindeki dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha kalabalık, çok daha ağır. O zaman biraz hafifletmek lazım. Muadillerimizi de aynı düzeye getirmek için bir müfredatı yani Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sizin tabiri caizse kitaplarınızdaki kazanım sayısını yüzde 35 oranında yani üçte bir oranında azalttık. Yani bu salonda 9 ve 10. sınıfta okuyan öğrenciler 11 ve 12'deki abi ve ablalarına göre yüzde 35 oranında daha az bir içerikle muhatap olacak. Eğitim öğretim metodolojisi yöntemi anlamında dünyada değişiklikler oldu. Artık bilgiye erişmek konusunda siz bize göre çok avantajlısınız. Bize öğretmenlerimiz bilgiyi öğretiyordu ama şimdi siz bilgiyi 3-5 saniyede internetten erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla okullarımız form değiştirmesi lazım. Bilgi vermek yerine o bilgiyi beceriye dönüştürmeli."

Tekin, dünyanın artık küçük bir köy halini aldığını ve herkesin birbiriyle rekabet halinde olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz de sizleri dünyadaki yaşıtlarınızla, muadillerinizle rekabet edebilmek için güçlü bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları millet olarak bir arada yaşamak, alışkanlıklarımız, adetlerimiz, örfümüz, kültürümüz, geleneklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, bunları da korumak. Bunları korumazsak, millet olarak bir arada bulunmazsak parçalanırız, bölünürüz. Bölünmemek için, parçalanmamak için bizi bir arada tutan bu değerleri size, sizden sonraki çocuklara öğretmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yaptık. Şimdi bunun ölçme ve değerlendirmesini yapıyoruz."

Bakan Tekin, programları kapsamında ziyaret ettiği Sarıkamış Fen Lisesi'ndeki öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya geldi.