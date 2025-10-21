AFAD'dan Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Payas'ta kuvvetli sağanak nedeniyle ilçenin muhtelif mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olaylarının yaşandığı anımsatıldı.

Olumsuz durumlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine 260 ihbarın ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı bildirildi.

Müdahale çalışmalarının AFAD Başkanlığı ve Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Devlet Su İşleri, Payas ve diğer ilçe belediyeleri, Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ekiplerinden toplam 561 personel, 152 araç görev almıştır. AFAD gönüllüleri, kaymakamlık ve belediye çalışanları ile STK'lardan toplam 95 kişiden oluşan ekipler tarafından su ve balçık girmiş olan evlerin temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yapılan zarar tespit çalışmaları sonucunda, konutları selden zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 31 hasarsız ve 2 az hasarlı yapının tespitleri tamamlanmıştır. Türk Kızılay tarafından 2 bin 458 paket yiyecek, 2 bin 714 içecek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Selin yaşandığı mahallelerde enerji ve iletişim kesintisi bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."