Organ bağışı artık bir tık uzakta: 'e-Devlet ve e-Nabız' üzerinden vasiyet etmek mümkün
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecini kolaylaştıran yeni bir dijital uygulamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Memişoğlu, vatandaşların artık fiziki bir işleme gerek kalmadan, "e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden" organ bağışı vasiyetinde bulunabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. 'Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel'" ifadelerine yer verdi.