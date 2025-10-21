Irak, Suriye ve Lübnan tezkereleri TBMM'de kabul edildi
Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi, vurularak etkisiz hale getirildi

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı sonucu tabancayla komşusunu öldüren ve jandarmanın "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren zanlı, bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan cinayet şüphelisi hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 21 Ekim 2025 23:41, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 23:46
Sivas'ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etmiş, jandarma ekipleri şahsı yakalama çalışması başlatmıştı. 'Teslim ol' çağrısında bulunan komando timine, ateşle karşılık veren şüpheli, bacağından vurularak yakalanmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Servi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

