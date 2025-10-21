Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi, vurularak etkisiz hale getirildi

Sivas'ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etmiş, jandarma ekipleri şahsı yakalama çalışması başlatmıştı. 'Teslim ol' çağrısında bulunan komando timine, ateşle karşılık veren şüpheli, bacağından vurularak yakalanmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Servi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.