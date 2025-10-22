Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, beş büyük kentte yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da üç gün boyunca aralıklı sağanaklar etkili olacak. Yarın ise Çanakkale ve İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis görülebilir. Lodos, sıcaklığı yükseltirken Ege Denizi'nden yağmur da getiriyor.

Beş Büyük Kentte Hava Durumu

İstanbul: 20°C, hafif yağış

İzmir: 24°C, hafif yağış, perşembe günü şiddetli

Antalya: 25°C, kuvvetli sağanak

Perşembe Gününe Dikkat!

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Aynı bölgelerde aralıklı yağışlar cuma günü de devam edecek. Siirt, Van ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bölgesel Hava Durumu

Marmara: Sıcaklık 21-23°C, yağmur özellikle Çanakkale ve Balıkesir çevresinde etkili.

Sıcaklık 21-23°C, yağmur özellikle Çanakkale ve Balıkesir çevresinde etkili. İç Anadolu: Gün içinde yağmur geçişleri olacak. Eskişehir 22°C, Kayseri 21°C.

Gün içinde yağmur geçişleri olacak. Eskişehir 22°C, Kayseri 21°C. Ege: Yağmur çarşamba günü aralıklı, perşembe şiddetli. Muğla 22°C, Denizli 25°C.

Yağmur çarşamba günü aralıklı, perşembe şiddetli. Muğla 22°C, Denizli 25°C. Akdeniz: Kısa sürelerle kuvvetli yağmur, sıcaklık 25-27°C.

Kısa sürelerle kuvvetli yağmur, sıcaklık 25-27°C. Karadeniz: Bolu-Samsun boyunca kısa süreli yağışlar. Bolu ve Zonguldak 19°C, Trabzon parçalı bulutlu 20°C.

Bolu-Samsun boyunca kısa süreli yağışlar. Bolu ve Zonguldak 19°C, Trabzon parçalı bulutlu 20°C. Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Gök gürültülü sağanak yağmur. Erzurum 17°C, Malatya 20°C, Gaziantep 23°C.

23 Ekim Perşembe günü özellikle dikkatli olunması öneriliyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.