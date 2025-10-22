Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Küresel kömür kullanımı 2024'te rekor kırdı

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyük artışa rağmen, dünyada kömür kullanımı 2024 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

22 Ekim 2025
Çarşamba günü yayımlanan "State of Climate Action" raporuna göre, elektrik üretiminde kömürün payı azalsa da, genel enerji talebinin artması sonucu toplam kömür tüketimi rekor kırdı.

Emisyonlar hala artıyor

Rapor, sera gazı emisyonlarının düşmesi gerekirken hala artmaya devam ettiğini ve ülkelerin kendi iklim hedeflerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden araştırmacı Clea Schumer, "Doğru yönde adımlar atıyoruz ama çok yavaşız. Üst üste beşinci raporda kömürden çıkış hedefinin rayından çıktığını görüyoruz" dedi.

1,5 derece hedefi uzaklaşıyor

Paris Anlaşması'na göre küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5°C ile sınırlamak için 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak gerekiyor. Ancak Schumer'a göre, "Kömür kullanımı rekor kırmaya devam ederse 1,5 derece hedefi artık imkansız hale gelir."

Bazı ülkeler kömüre geri dönüyor

Hükümetlerin çoğu 2021'de kömürden kademeli çıkış taahhüdü verse de, bazı ülkeler ters yönde ilerliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu yıl ülkesinin 1 milyar tonluk kömür üretimini kutladı. ABD Başkanı Donald Trump ise kömür ve diğer fosil yakıtlara desteğini açıkça sürdürüyor.

Yenilenebilirde "patlama" var ama yeterli değil

Rapora göre güneş enerjisi, "tarihin en hızlı büyüyen enerji kaynağı" haline geldi. Ancak mevcut hız, gerekli emisyon kesintilerini sağlamak için iki katına çıkarılmalı.

WRI araştırmacısı Sophie Boehm, "ABD'nin temiz enerjiye yönelik saldırıları süreci zorlaştırıyor, ancak geçiş küresel ölçekte geri döndürülemez bir noktaya ulaştı" dedi.

Orman kaybı sürüyor

Rapor, karbon yutakları olan orman, turbalık ve deniz ekosistemlerinin tahribatına da dikkat çekti. 2024'te dünya genelinde 8 milyon hektar orman kalıcı olarak kaybedildi. Bu, 2017'deki zirveye göre düşük olsa da, 2021'e göre daha kötü bir tabloya işaret ediyor.

Gözler Cop30 zirvesinde

Dünya liderleri, gelecek ay Brezilya'da düzenlenecek Cop30 BM İklim Zirvesinde bir araya gelecek. Zirvede ülkelerin yeni ulusal emisyon planlarını sunması bekleniyor, ancak mevcut planların hedefi tutturmaya yetmeyeceği şimdiden kesinleşmiş durumda.

