Üniversitede dijital diploma dönemi başlıyor

Anadolu Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi mezunlarına verilen diplomaların bundan böyle dijital olarak düzenlenmesine karar verildiği açıklanmıştır.

Söz konusu diplomaların basılı diplomalarla aynı hukuki ve akademik geçerliliğe sahip olduğu ifade edilirken, bu belgeler için herhangi bir ek onay, mühür ve ıslak imza aranmamasına, belge üzerinde yer alan karekod üzerinden doğrulama yapılmasının da uygun olacağı ifade edilmiştir.