Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon

Türkiye genelinde dün gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 08:09, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına eş zamnalı operasyonlar yapıldığını duyurdu.

81 ilde yürütülen denetimlerde,

132'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, bu kontrollerde 783 düzensiz göçmen tespit edildi.

Operasyonlar; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı

Sahada; 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip, 5 bin 761 kontrol noktası görev aldı.

Denetimlerde ayrıca, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal incelendi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğini koruyarak dünyaya örnek bir model sunduğu vurgulandı.

Operasyona katkı sağlayan tüm güvenlik güçleri tebrik edildi.


