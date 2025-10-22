81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına eş zamnalı operasyonlar yapıldığını duyurdu.

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde;

❌ 132'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü,

❌ 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen. pic.twitter.com/bM6rK4Uzy4 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 22, 2025

81 ilde yürütülen denetimlerde,

132'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, bu kontrollerde 783 düzensiz göçmen tespit edildi.

Operasyonlar; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı

Sahada; 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip, 5 bin 761 kontrol noktası görev aldı.

Denetimlerde ayrıca, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal incelendi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğini koruyarak dünyaya örnek bir model sunduğu vurgulandı.

Operasyona katkı sağlayan tüm güvenlik güçleri tebrik edildi.



