İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 08:14, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:17
İzmir'in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.