Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 08:25, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:03
Yazdır

Yatırımcılar, son haftalarda değerli metallerde yaşanan yükselişlerin aşırı değerlenmeye yol açtığı endişesiyle kar satışına yöneldi.

Spot altın ons başına 4.090 dolar civarında işlem gördü. Bu, önceki seansta yaşanan yüzde 6,3'lük düşüşün ardından son 12 yılın en sert günlük gerilemesi oldu.

Citigroup, Salı günkü sert düşüşün ardından "ağırlığı artır" tavsiyesini geri çekti ve pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiğini belirtti. Banka stratejistleri Charlie Massy-Collier'in de aralarında bulunduğu bir notta, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini yazdı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

  • * Gram altın satış fiyatı: 5.584,55 TL
  • * Çeyrek altın satış fiyatı: 9.937,00 TL
  • * Yarım altın satış fiyatı: 19.873,00 TL
  • * Tam altın satış fiyatı: 39.613,77 TL
  • * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.564,00 TL
  • * Gremse altın satış fiyatı: 99.338,20 TL
  • * Ons altın satış fiyatı: 4.128,19 dolar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber