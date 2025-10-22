Kayseri'de yeğenini bıçaklayan dayı kayıplara karıştı
Kayseri'de polis ekipleri yeğenini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan dayıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki müstakil evde M.H. ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı, 21 yaşındaki yeğenini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN DAYI ARANIYOR
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan dayıyı yakalamak için çalışma başlattı.