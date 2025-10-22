Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek

Türkiye'de dava süreçlerinin yıllarca sürdüğü yönündeki yaygın algıya Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan net bir yanıt geldi. HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu'nun açıklamalarına göre, davaların büyük bölümü makul sürelerde sonuçlanıyor; geciken dosyalar ise toplamın yalnızca binde biri oranında. Bu dosyalar artık her adliyede kurulacak Yargının Etkinliği Büroları tarafından Sıfır Kadastro Modeli örnek alınarak özel şekilde takip edilecek. Dijitalleşme, e-duruşma sistemleri ve yeni uygulamalar sayesinde yargının hızının daha da artması hedefleniyor.

Sıfır Kadastro Modeli Örnek Alınacak

Kuloğlu açıklamasında, Sıfır Kadastro Modeli ile elde edilen başarıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Toplam dosyaların binde biri düzeyinde olan bu gecikmeler, tüm yargılamalar uzun sürüyor algısını besliyor. Artık bu tür istisnai uzamalar da Sıfır Kadastro Modeli'ndeki yaklaşım örnek alınarak yakından takip ediliyor.

Her bir adliyede kurulacak Yargının Etkinliği Büroları sayesinde gecikmeye neden olan hususlar tespit edilerek mahkemelere lojistik destek sağlanıyor. Böylece bu sorunlar istisnai bir durum olmaktan çıkarılıp sistematik olarak çözüme kavuşturuluyor."

Gerçekte Dava Süreleri Beklenenden Daha Kısa

HSK Üyesi Turan Kuloğlu, kamuoyunda sıkça dile getirilen "Türkiye'de davalar yıllarca sürüyor" söyleminin gerçeği yansıtmadığını vurguladı:

"Resmi rakamlara göre ağır ceza davaları ortalama 12 ay, asliye hukuk davaları 13 ay, asliye ceza davaları 8 ay, tüketici davaları ise 12 ayda sonuçlanıyor. Yani toplumda yaygın inanışın aksine, pek çok dava makul sürede tamamlanıyor."

Adalet Süreçlerinde Dijitalleşme Etkisi

Kuloğlu, son yıllarda dijital dönüşüm ve yeni adli uygulamalar sayesinde dava süreçlerinin hızlandığını da belirtti. Yeni kurulan mahkemeler, e-duruşma sistemleri, hızlı tebligat uygulamaları ve dijital altyapı sayesinde süreçlerin çok daha etkin yönetildiğini ifade etti.

"2024 sonunda başlatılan Sıfır Kadastro Hedefi ile bilirkişi temini hızlandırıldı, helikopterli keşif, drone destekli ölçümler devreye alındı, yurt dışı tebligatlar dijitalleşti. Kadastro davalarının büyük bölümü çözüldü, 2025 yılı sonuna kadar sıfıra inmesi hedefleniyor."

"Adalet Gecikmiyor, Hızlanıyor"

Kuloğlu, açıklamasının sonunda yargıya güvenin artması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

"Yani sorun kronik değil, çözülebilir. Aslında sistem hızlı çalışıyor, geciken dosyalar ise yakından takip edilerek çözüme kavuşturuluyor. Adalet, söylendiğinden daha hızlı işliyor. Gerçek verilerle, güvenle."