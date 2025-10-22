Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Zorunlu olmasına 2 ay kaldı... Araç kamerası almayanlar dikkat

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre bazı araçlarda bulunması zorunlu olan araç kamerası için süre daralıyor. Aksi halde ceza kesilecek ve araçlar muayeneden geçemeyecek.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 09:19, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:20
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve dolmuşlara kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirildi.

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle toplu taşıma araçları takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 01.01.2026, 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 01.01.2027, 2017 ve öncesi modeller için 01.01.2028 ilk muayene tarihine kadar aranmayacak.

YAKLAŞIK 2 AY KALDI

Taksi, minibüs, otobüs, servis aracı gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda kamera zorunluluğu yılbaşından itibaren başlamış olacak.

Yukarıda belirtilen tarihlere kadar araç kamerası takılması zorunlu olacak. Aksi halde araçlar muayeneden geçemeyecek.

FİYATLARI NE KADAR?

Yaklaşık olarak 2 bin lira seviyelerinden başlayıp kalite ve özelliklerine göre fiyatları artıyor.

