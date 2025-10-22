Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Hatay'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 09:45, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:45
Hatay'da korkunç kaza...
Kaza, Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi'nde yaşandı.
Cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla atarak yan döndü.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.