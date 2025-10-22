Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

Hatay'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da korkunç kaza...

Kaza, Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi'nde yaşandı.

Cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla atarak yan döndü.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

