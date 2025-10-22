'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Gümüş ithalatında patlama: 2,5 kattan fazla arttı

Eylül ayında altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı 116,59 ton olarak gerçekleşti. Gümüş ithalatı yıllık bazda 2,5 kattan fazla arttı.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 10:32, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 10:33
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre eylül ayında altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı 116,59 ton oldu. Altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarken, gümüş ithalatında 2,5 kattan fazla artış görüldü.

Altın ithalatı bir önceki ay 6,5 ton, gümüş ithalatı 62,13 ton seviyesindeydi.

2024 yılı eylül ayında altın ithalatı 8,22 ton, gümüş ithalatı ise 44,25 ton seviyesinde gerçekleşmişti.

9 ayda ne kadar altın ve gümüş ithal edildi?

Ocak-eylül döneminde ise altın ithalatı 88,06 ton olarak açıklandı. 2024 aynı

döneminde rakam 125,7 tondu. Aynı dönemde gümüş ithalatı ise 480,9 ton gerçekleşti. Rakam geçen yılın aynı döneminde 406 ton düzeyindeydi.

