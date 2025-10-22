Gümüş ithalatında patlama: 2,5 kattan fazla arttı

Ocak-eylül döneminde ise altın ithalatı 88,06 ton olarak açıklandı. 2024 aynı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre eylül ayında altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı 116,59 ton oldu. Altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarken, gümüş ithalatında 2,5 kattan fazla artış görüldü.

