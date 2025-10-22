Hafta ortasında İstanbul'da trafik felç oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, hafta ortasında kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60'ı aştı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 10:44, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 10:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan verilere göre, 22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı. Yoğunluk haritasında birçok ana arterin kırmızıya döndüğü görüldü.
İBB verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik oranı yüzde 76'ya ulaştı. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 58 olarak kaydedildi.
E-5 ve TEM bağlantı yolları ile Basın Ekspres ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde trafikte ilerleme zaman zaman durma noktasına geldi.