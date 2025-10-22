'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi

Ekim 2025 itibarıyla ikinci el piyasada en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte marka, model ve ortalama fiyat listesi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 11:10, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 11:10
Yazdır
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi

Türkiye otomobil pazarında otomatik şanzımanlı araçlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2025 yılı itibarıyla, yılın ilk 9 ayında satılan 742 bin 687 otomobilin 700 bin 465 adedi otomatik vitesli olarak kayıtlara geçti. Bu da otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar içindeki payının %94,3'e ulaştığını gösteriyor.

Manuel şanzımanlı otomobillerin payı ise yalnızca %5,7'ye kadar geriledi. Otomatik vitesli araçlar, özellikle şehir içi trafikte sunduğu konfor ve güvenlik avantajlarıyla öne çıkarken, ikinci el piyasasında da hareketlilik yaşanıyor.

İkinci El Otomatik Araçlarda Son Durum

Euro/TL paritesinde yaşanan %33'lük artış, sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarını ciddi şekilde yükseltti. 1 milyon TL'nin altında sıfır otomatik vitesli araç kalmayınca, tüketiciler ikinci el piyasasına yöneldi. Ekim 2025 itibarıyla, 2019-2024 model yılları arasında, otomatik vitesli, hasar kayıtsız, değişen ve boya işlemi olmayan, 50 bin km'yi aşmamış araçlar incelendi.

En Uygun Fiyatlı Otomatik Vitesli İkinci El Araçlar

  • Dacia Sandero - 0.9 TCe Turbo Stepway Easy-R: 950.000 TL
  • Kia Picanto - 1.0 MPI Cool: 980.000 TL
  • Citroen C3 - 1.2 PureTech Fell: 1.055.000 TL
  • Hyundai i10 - 1.2 MPI Elite: 1.077.500 TL
  • Ford Fiesta - 1.0 EcoBoost Style: 1.117.500 TL
  • Peugeot 208 - 1.2 PureTech: 1.165.000 TL
  • Renault Clio - 1.0 TCE Touch: 1.175.000 TL
  • Hyundai i20 - 1.4 MPI Jump: 1.204.500 TL
  • Kia Rio - 1.4 CVTT: 1.209.500 TL
  • Opel Corsa - 1.2 T Elegance: 1.220.000 TL

Tablodaki rakamlar, 2019-2024 yılları arasındaki ortalama fiyatları göstermektedir. Her bir otomobil için model yılı ve kilometre gibi özelliklere göre fiyatlarda %±10'a varan farklılıklar oluşabilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber