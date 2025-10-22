2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
Ekim 2025 itibarıyla ikinci el piyasada en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte marka, model ve ortalama fiyat listesi.
Türkiye otomobil pazarında otomatik şanzımanlı araçlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2025 yılı itibarıyla, yılın ilk 9 ayında satılan 742 bin 687 otomobilin 700 bin 465 adedi otomatik vitesli olarak kayıtlara geçti. Bu da otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar içindeki payının %94,3'e ulaştığını gösteriyor.
Manuel şanzımanlı otomobillerin payı ise yalnızca %5,7'ye kadar geriledi. Otomatik vitesli araçlar, özellikle şehir içi trafikte sunduğu konfor ve güvenlik avantajlarıyla öne çıkarken, ikinci el piyasasında da hareketlilik yaşanıyor.
İkinci El Otomatik Araçlarda Son Durum
Euro/TL paritesinde yaşanan %33'lük artış, sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarını ciddi şekilde yükseltti. 1 milyon TL'nin altında sıfır otomatik vitesli araç kalmayınca, tüketiciler ikinci el piyasasına yöneldi. Ekim 2025 itibarıyla, 2019-2024 model yılları arasında, otomatik vitesli, hasar kayıtsız, değişen ve boya işlemi olmayan, 50 bin km'yi aşmamış araçlar incelendi.
En Uygun Fiyatlı Otomatik Vitesli İkinci El Araçlar
- Dacia Sandero - 0.9 TCe Turbo Stepway Easy-R: 950.000 TL
- Kia Picanto - 1.0 MPI Cool: 980.000 TL
- Citroen C3 - 1.2 PureTech Fell: 1.055.000 TL
- Hyundai i10 - 1.2 MPI Elite: 1.077.500 TL
- Ford Fiesta - 1.0 EcoBoost Style: 1.117.500 TL
- Peugeot 208 - 1.2 PureTech: 1.165.000 TL
- Renault Clio - 1.0 TCE Touch: 1.175.000 TL
- Hyundai i20 - 1.4 MPI Jump: 1.204.500 TL
- Kia Rio - 1.4 CVTT: 1.209.500 TL
- Opel Corsa - 1.2 T Elegance: 1.220.000 TL
Tablodaki rakamlar, 2019-2024 yılları arasındaki ortalama fiyatları göstermektedir. Her bir otomobil için model yılı ve kilometre gibi özelliklere göre fiyatlarda %±10'a varan farklılıklar oluşabilmektedir.