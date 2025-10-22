'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
CHP'nin kurultay iptali davasında duruşma salonu değişti
CHP'nin kurultay iptali davasında duruşma salonu değişti

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine duruşma salonu, "küçük ve yetersiz" olduğu gerekçesiyle değiştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 13:00, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 13:11
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim Cuma görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemli davanın çok sayıda izleyici ve basın mensubu tarafından takip edildiğini, kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğunu bildirerek, daha büyük bir duruşma salonu talebinde bulundu.

Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığının talebi kabul etmesi üzerine duruşmanın, Dışkapı Adliyesinde bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin kullandığı "Z-10" numaralı salonda yapılmasına karar verildi.

Davanın geçmişi

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 sanığın yargılandığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasına ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın karar ve gerekçeli kararının dava dosyasına kazandırılmasına hükmetmişti.

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının, seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin ve İstanbul il kongresinde seçime katılan katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar vermişti.

