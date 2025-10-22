'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
Fuat Oktay'dan Tezkere Görüşmelerinde Sert Çıkış:Türkiye Kükremiş Aslan Gibidir!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Irak ve Suriye Tezkeresi'nin uzatılması görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, dış politikayı eleştiren ana muhalefet partisine tarihi nitelikte bir yanıt verdi. Oktay, yabancı misyonlara da "Kimsenin haddi değildir" diyerek net bir gözdağı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 12:23, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 13:12
TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alındı. AK Parti Grubu adına söz alan Fuat Oktay, CHP'nin dış politika eleştirilerine sert bir dille cevap verdi.

"Türkiye Süt Dökmüş Kedi Değil, Kükremiş Aslan Gibidir"

CHP'nin iç sorunlarına odaklandığı için dış politikayı takip edemediğini öne süren Oktay, Türkiye'nin sahadaki duruşunu tanımlarken şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi süt dökmüş kedi gibi tanımlamaya çalışanlar var. Türkiye, özellikle dış politikada süt dökmüş kedi gibi değil, kükremiş aslan gibidir. Eğer dışarıda süt dökmüş kedi ve ağlayanları arıyorsanız da CHP'ye bakmanız yeterli."

Yabancı Büyükelçilere Net Mesaj: "Gerekeni Yaparız!"

ABD Büyükelçisi ile ilgili yakın zamanda yaşanan tartışmalara da değinen Fuat Oktay, yabancı misyonlara yönelik sert uyarılarda bulundu. Türkiye'nin kararlarını alırken kimseye danışmayacağını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye'ye meydan okumak hiçbir büyükelçinin haddine değildir. Biz, bir şeye karar verdiğimizde ne yabancı büyükelçilerin kapısında görüş almak için bekleriz ne de bir yerden izin isteriz; gerektiğinde gerekeni yaparız, bu kadar net."

"Kadife Eldiven İçinde Demir Yumruk"

Konuşmasında Türkiye'nin küresel rolüne de değinen Oktay, ülkenin artık dünyada "barışın anahtarı" ve arabuluculuğuna en çok güvenilen ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin gerektiğinde sert gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğini şu sözlerle vurguladı:

"Ülkemiz kendi güvenliğine yönelik tehditler belirdiği zaman sahada yumuşak gücünün yanı sıra sert gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. 'Kadife eldiven içerisinde demir yumruk' diye ifade etmeye çalıştığımız harekat tarzı da tam budur."

PKK ve SDG'ye Mesaj: "Söylemden Fiiliyata Dönüşsün"

Tezkerenin gerekliliğini güney sınırındaki terör tehditleriyle açıklayan Oktay, PKK'nın kendisini feshinin artık bir söylemden öteye geçerek bir an önce fiiliyata dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, SDG unsurlarına da Suriye merkez yönetimiyle bütünleşme sürecini hızlandırmaları çağrısında bulundu.

