Fuat Oktay'dan Tezkere Görüşmelerinde Sert Çıkış:Türkiye Kükremiş Aslan Gibidir!

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alındı. AK Parti Grubu adına söz alan Fuat Oktay, CHP'nin dış politika eleştirilerine sert bir dille cevap verdi.

"Türkiye Süt Dökmüş Kedi Değil, Kükremiş Aslan Gibidir"

CHP'nin iç sorunlarına odaklandığı için dış politikayı takip edemediğini öne süren Oktay, Türkiye'nin sahadaki duruşunu tanımlarken şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi süt dökmüş kedi gibi tanımlamaya çalışanlar var. Türkiye, özellikle dış politikada süt dökmüş kedi gibi değil, kükremiş aslan gibidir. Eğer dışarıda süt dökmüş kedi ve ağlayanları arıyorsanız da CHP'ye bakmanız yeterli."

Yabancı Büyükelçilere Net Mesaj: "Gerekeni Yaparız!"

ABD Büyükelçisi ile ilgili yakın zamanda yaşanan tartışmalara da değinen Fuat Oktay, yabancı misyonlara yönelik sert uyarılarda bulundu. Türkiye'nin kararlarını alırken kimseye danışmayacağını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye'ye meydan okumak hiçbir büyükelçinin haddine değildir. Biz, bir şeye karar verdiğimizde ne yabancı büyükelçilerin kapısında görüş almak için bekleriz ne de bir yerden izin isteriz; gerektiğinde gerekeni yaparız, bu kadar net."

"Kadife Eldiven İçinde Demir Yumruk"

Konuşmasında Türkiye'nin küresel rolüne de değinen Oktay, ülkenin artık dünyada "barışın anahtarı" ve arabuluculuğuna en çok güvenilen ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin gerektiğinde sert gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğini şu sözlerle vurguladı:

"Ülkemiz kendi güvenliğine yönelik tehditler belirdiği zaman sahada yumuşak gücünün yanı sıra sert gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. 'Kadife eldiven içerisinde demir yumruk' diye ifade etmeye çalıştığımız harekat tarzı da tam budur."

PKK ve SDG'ye Mesaj: "Söylemden Fiiliyata Dönüşsün"

Tezkerenin gerekliliğini güney sınırındaki terör tehditleriyle açıklayan Oktay, PKK'nın kendisini feshinin artık bir söylemden öteye geçerek bir an önce fiiliyata dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, SDG unsurlarına da Suriye merkez yönetimiyle bütünleşme sürecini hızlandırmaları çağrısında bulundu.