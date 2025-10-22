'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
İstanbul merkezli suç örgütü çökertildi: 30 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde, elebaşılığını yurt dışında firari olan "Piro" kod adlı U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı.

22 Ekim 2025 13:13
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun, firari şüpheli "Piro" kod isimli U.Ş'nin elebaşı olduğu silahlı suç örgütü üyelerinin, kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenlemesi ve yağmaya teşebbüs etmesine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadesi alındı.

Şüphelilerden 35'i tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 30 şüphelinin tutuklanmasına, 19 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma ve operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme", "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada, suç örgütünün şu ana kadar 31 eylem gerçekleştirdiği ve 94 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edilmişti.

Suç örgütüne yönelik 17 Ekim'de İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden 22'sinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Daha sonrasında ise 17 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 49'a yükselmişti.

