Kaymakamlığın isyanı: 'Ceza yazmaktan yorulduk'

'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kaymakamlığın isyanı: 'Ceza yazmaktan yorulduk'

Edirne'nin İpsala ilçesinde kaymakamlık, çiftçileri anız yakmamaları konusunda bir kez daha uyardı. Kaymakamlık hesabından yapılan paylaşımda, "İdare olarak ceza kesmekten yorulduk. Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim." ifadeleri yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 13:24, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 13:25
Yazdır
Kaymakamlığın isyanı: 'Ceza yazmaktan yorulduk'

İpsala Kaymakamlığı, anız yakan çiftçileri bir kez daha uyardığı paylaşımda, "İdare olarak ceza kesmekten yorulduk." ifadelerine yer verdi.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, anız yakılan tarla ve yanan tarlanın dumanının kara yolunu kapladığı görülen fotoğrafa yer verildi.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLUR"

Paylaşımda, "Anız yaktığınızda başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verdiğinizi unutmayın." denildi.

Fotoğrafta yer alan görüntü için "Adam öldürmeye teşebbüse sebep olur." denilen paylaşımda, yangının çıktığı tarlanın sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı anlatıldı.

"CEZA KESMEKTEN YORULDUK"

Kaymakamlığın paylaşımında "İdare olarak ceza kesmekten yorulduk." denilerek, "Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. Bu görüntüler İpsala'mıza yakışmıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber