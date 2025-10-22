Kaymakamlığın isyanı: 'Ceza yazmaktan yorulduk'

İpsala Kaymakamlığı, anız yakan çiftçileri bir kez daha uyardığı paylaşımda, "İdare olarak ceza kesmekten yorulduk." ifadelerine yer verdi.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, anız yakılan tarla ve yanan tarlanın dumanının kara yolunu kapladığı görülen fotoğrafa yer verildi.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLUR"

Paylaşımda, "Anız yaktığınızda başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verdiğinizi unutmayın." denildi.

Fotoğrafta yer alan görüntü için "Adam öldürmeye teşebbüse sebep olur." denilen paylaşımda, yangının çıktığı tarlanın sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı anlatıldı.

"CEZA KESMEKTEN YORULDUK"

Kaymakamlığın paylaşımında "İdare olarak ceza kesmekten yorulduk." denilerek, "Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. Bu görüntüler İpsala'mıza yakışmıyor." ifadelerine yer verildi.