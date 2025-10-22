18 suç kaydı var: Kadına taciz ve tehdite adli kontrol
İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadını ısrarla takip ve tehdit eden şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin 18 suç kaydı olduğu belirlendi.
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 14:53, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 14:53
Seyitnizam Mahallesi'nde Büşra K.'nın (19) sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve takip edildiği paylaşımı polisleri harekete geçirdi.
Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin 44 yaşındaki Serdar M. olduğu belirlendi.
18 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Şüphelinin "kasten yaralama", "yangın çıkarma" ve "uyuşturucu" suçlarından 18 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.