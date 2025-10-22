Zehra Kınık'a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı bozuldu

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz 2024'te 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralanmış, arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki (17) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği "taksirle öldürme" suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar vermişti.

Dosya istinaf aşamasındayken Batın Barlasçeki'nin babası ve olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk şikayetinden vazgeçmişti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, olayda yaralanan İ.E.Ü.'nün soruşturma aşamasında, M.Ü.'nün kovuşturma aşamasında şikayetçi olmadığı kaydedildi.

Olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk'ün ise dosya istinaf aşamasındayken şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle sanık Fatma Zehra Kınık'ın üzerine atılı suçun vasıf değiştirerek "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçuna dönüştüğünden verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi.

İstinaf, dosyayı yeniden incelemek için yerel mahkemeye gönderdi.