2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı

2025-İSG sınavı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı olarak 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, 22 Ekim 2025 saat 15.00'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Sınav Başvuru Süreci

Başvuru Tarihleri: 22-30 Ekim 2025

22-30 Ekim 2025 Sınav Tarihi: 7 Aralık 2025

7 Aralık 2025 Başvuru Başlangıç Saati: 22 Ekim 2025, saat 15.00

22 Ekim 2025, saat 15.00 Başvuru Yöntemleri: ÖSYM başvuru merkezleri, ais.osym.gov.tr, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Detaylı Bilgilere Erişim

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-İSG Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların, başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza ve diğer gerekli belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: