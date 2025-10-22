Galatasaray'da maça saatler kala şok sakatlık

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'da maça saatler kala şok sakatlık

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i konuk edecek olan Galatasaray'da, kritik karşılaşma öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Son antrenmanda hafif sakatlık geçiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın ağrıları sebebiyle riske edilmeyeceği ve Norveç ekibine karşı forma giymesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncunun tahmini olarak 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 15:41, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 15:41
Yazdır
Galatasaray'da maça saatler kala şok sakatlık

GALATASARAY'IN 34 yaşındaki orta sahası İlkay Gündoğan'ın son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Bodo/Glimt maçında sahada yer almaması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, bugün saat 19.45'te sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan İlkay Gündoğan'ın Bodo/Glimt karşısında görev alması belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüpten İlkay'ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun Norveç temsilcisine karşı forma giymesi şu an için düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. İlkay'ın ağrısı bulunduğu ve riske edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun bir kez daha kontrol edileceği ve tahmini olarak 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği de belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İlkay Gündoğan'ın yerine forvet arkasında Yunus Akgün'e şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber