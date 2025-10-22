EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Tesla araçlarda batarya paketi sorunu: 13 bin araç geri çağırılacak

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketi bileşenindeki potansiyel bir sorun nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın belirli 2025 Model 3 ve 2026 Model Y araçlarını kapsadığı belirtildi. Söz konusu araçlarda batarya paketi kontaktörünün arızalanarak aracın güç kaybetmesine ve dolayısıyla kaza riskinin artmasına neden olabileceği vurgulandı.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 17:42, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 17:42
Tesla araçlarda batarya paketi sorunu: 13 bin araç geri çağırılacak

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketi bileşenindeki sorun nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin belirli 2025 Model 3 ve 2026 Model Y araçlarını geri çağıracağı bildirildi.

Söz konusu araçların batarya paketi kontaktörünün arızalanarak aracın güç kaybetmesine neden olabileceği kaydedilen açıklamada, bunun da kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 12 bin 963 olduğu aktarıldı.

Tesla'nın kontaktörleri ücretsiz olarak değiştireceği ifade edilen açıklamada, araç sahiplerine bildirim mektuplarının 9 Aralık'ta gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

