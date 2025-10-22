EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurul'da Sayıştay üyeliği seçimi var: CHP seçime katılmıyor!
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Adli Olaylar

'Bağlama büyüsü' için sokak hayvanlarının uzuvlarını kesmişler

Isparta Barosu, gelen ihbarlar üzerine yapılan araştırmada, patisi ve kuyruğu kesilmiş çok sayıda sokak hayvanı olduğunu tespit edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Fatih Semiz, "Bağlama büyüsü yapmak için sokak hayvanlarına canice zarar verilmektedir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 17:50, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 18:31
Isparta Barosu, çok sayıda sokak hayvanının uzuvlarının kesilmesine yönelik veteriner ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine araştırma başlattı. Hayvan Hakları Komisyonu tarafından incelemelerin ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu. Isparta Baro Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyü yapma amacıyla sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi olaylarının yeniden görülmeye başlandığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Büyü yapma amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen bu eylemler neticesinde çok sayıda patisi ve kuyruğu kesilmiş hayvan tespit edilmiş; bunların birçoğu hayatta kalmayı başaramamış, geri kalan kısmı ise sakat kalmıştır. Veterinerlerden ve halkımızdan gelen ihbarlar üzerine Isparta Barosu Başkanlığımızca harekete geçilmiş, Hayvan Hakları Komisyonumuzca gerekli araştırmalar yapılarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu hakkında şikayette bulunulmuştur. İlimiz halkı, valiliği ve belediyesi ile hayvansever çalışmalarıyla örnek bir şehir olma yolundayken yaşanan bu olaylar, tüm vicdanları derinden sarsmıştır."

'FAİLLERİN BULUNMASI' TALEBİ

Açıklamada, başsavcılık ve emniyet müdürlüğünün geçmişte yaşanan benzer vakalarda faillerin yakalanması ve cezalandırılması konusunda titiz çalışma gerçekleştirdiğine değinildi. Isparta Barosu Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla iletişim kurulduğu anlatılan açıklamada, faillerin bulunması ve hak ettikleri cezayı almaları için konunun takipçisi olunacağı vurgulandı.

Isparta Baro Başkanı Fatih Semiz, "Son günlerde ilimizde büyü yapma amacıyla sokak kedilerinin pati ve kuyruklarının kesilmesi hadisesinde artış yaşanmıştır. Öğrendiğimiz kadarıyla bağlama büyüsü yapmak için sokak hayvanlarına bu şekilde canice zarar verilmektedir. Bu hayvanların birçoğu maalesef kurtarılamamıştır. Yakın geçmişte ilimiz, hayvana şiddet vakalarında şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilen ender illerden biri. Her gün uzvu kesilmiş hayvanlar hakkında bize ihbar geliyor. Sokak hayvanlarımıza canice bu davranışta bulunanlar hakkında bilgisi olanların Isparta Barosu Başkanlığı'na ulaşmaları büyük önem arz etmektedir" dedi.

