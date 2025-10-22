Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Maltepe'de trafikte tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne neden olduğu belirlenen ve gözaltına alınan sürücü B.E. tutuklandı.

22 Ekim 2025 20:08
Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Fındıklı Mahallesi'nde gece saatlerinde B.E. (27) ile Baran İren (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle B.E, 01 AEM 120 plakalı aracını üzerine sürdüğü İren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İren, ağır yaralandı.

Sürücü B.E. ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. İren, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

- "Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürme" suçundan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli B.E, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan şüpheli B.E.'nin, Baran İren'in üzerine aracını sürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün yolda aracıyla bir kaç defa ileri ve geri gitmesi, İren'in yolda yürüyerek sürücüye doğru gelmesi, sürücünün de üzerine sürerek çarptığı İren'in yola savrulması yer aldı.

