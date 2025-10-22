Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Özel'den 'Kurultay davası' açıklaması: Amaç sonuç almak değil partiyi tartıştırmak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "(Kurultay davası) Amaçları sonuç almak değil partiyi tartıştırmak, partiyi yıpratmak. Biz bunlara karşı serinkanlı yaklaşıyoruz, yine serinkanlı yaklaşmaya devam edeceğiz. Ben olumsuz bir karar beklemiyorum açıkçası. Ne cumadan ne de daha sonrasından" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 20:57, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 21:02
Özel'den 'Kurultay davası' açıklaması: Amaç sonuç almak değil partiyi tartıştırmak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan "Kırmızı Çizgi" programında soruları yanıtladı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin önceki gün açıklanan iddianameye ilişkin Özel, HTS kayıtlarının tutukluluğa geçerli olamayacağını, kendi arkadaşlarının Aktaş'ın iftiralarıyla cezaevinde tutuklu bulunduğunu öne sürdü.

Özel, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in, "Anayasa Mahkemesi kararı hepimiz tarafından bağlayıcıdır" açıklamalarının kıymetli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin genelinde Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma, anayasaya uyma, kanunların genelliği ilkesi, herkesi bağlaması, hukuk devletine saygı çok kıymetlidir. Bunun hatırlatılmasını çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Söylemleriyle dikkat çeken isimlerin CHP'ye katılması, partinizin sürece dair tavrıyla çelişen bir adım mı?" şeklinde yöneltilen soruya Özel, "Ümit (Dikbayır) Bey'in katılması mı? Veya Adnan (Bekar) Bey geçenlerde katılmıştı. Çelişen bir adım değil." yanıtını verdi.

Özel, "CHP'nin Kürtlerle ilişki kurmak için DEM Partisi'ne, HDP'ye ihtiyacı yok ama bu DEM'e ve HDP'nin kurumsal kimliğine saygısızlık yapacak demek de değil. CHP Kürtlerle doğrudan ilişki kurabilir." dedi.

Türkiye'nin mutlu, barış içinde, zengin ve özgür yarınlarına talip olduklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Bunu yapabilmek için de muhalefetin birbiriyle uğraşması, çelişmesi yerine dayanışması lazım. Ben Kürtlerle en samimi duygularımla iyi ilişkiler içindeyim, DEM Parti ile de kurumsal olarak birbirine saygılı ve birlikte muhalefet etme sorumluluğuna sahip şekilde davranıyorum. Buradan döndüğümde bu tarafta Saadet Partisi varsa, Gelecek Partisi varsa, DEVA Partisi varsa onlarla da aynı kurumsal, saygılı ilişkiyi sürdürmem lazım. Herhangi bir dönemde değiliz. Herhangi bir dönemde biz birbirimizle rekabet de edebiliriz kavga da edebiliriz."

-" Cumhuriyet Halk Partisi ana gövde, bölünmez"

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine hayır oyu kullanmalarına ilişkin Özel, "Son iki tezkere, beş yıldır gelen tezkerenin aynısını Meclis'in önüne getirmişler. Sadece iki ya da üç kelime değişiyor, bir buçuk cümle değişiyor, aynısı. Diyor ki, 'Buna onay ver.' Öyle bir tezkere yazarım ki, o tezkereye DEM bile onay verir. İddia ediyorum, öyle bir tezkere yazabilirsiniz ki ona DEM de oy verir CHP de oy verir." ifadelerini kullandı.

Özel, "Cinsel yönelime hapis cezası düzenlemesi konusunda tavrınız ne olacak?" şeklinde yöneltilen soruya, "'Hapis cezası veririm.' diyene sana ne? Toplumun düzenini bozmak, onlar ayrı yerlerde düzenlenir. Onların düzenini ben de bozsam, Gözde Şeker de bozsa, cinsel yönelimi başka biri de bozsa cezalandırılsın. Hiçbirimizin özgürlüğünün önüne geçilmesin. Kişiyi kendi tercihinden dolayı cezalandırmaya kalkıyorsan, bunu toplum düzenine tehdit görüyorsan, sen hastalıklı bir yerden bakıyorsun meseleye. Ben bu konularda çok netim." yanıtını verdi.

CHP kurultay davasına ilişkin de Özel, "Amaçları sonuç almak değil partiyi tartıştırmak, partiyi yıpratmak. Biz bunlara karşı serinkanlı yaklaşıyoruz, yine serinkanlı yaklaşmaya devam edeceğiz. Ben olumsuz bir karar beklemiyorum açıkçası. Ne cumadan ne de daha sonrasından." ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin bölünüp bölünmeyeceğiyle ilgili soruyu, "Cumhuriyet Halk Partisi, ana gövde, bölünmez. Onun dışında partinin bambaşka kanatları olabilir, dalları olabilir. Biz ana gövdeyiz. Ana gövdede hiçbir şey olmaz." şeklinde yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen seçimle ilgili Özel, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta iradesine karışılmasını istemeyen herkes oy verdi. Kıbrıs seçimini Kıbrıs'a yavru vatan muamelesi yapanlar, arka bahçe muamelesi yapanlar, 82 plaka numarası biçenler kaybetti. Kıbrıs halkının iradesine saygı duyan bizler karışmadık. Kıbrıs halkı baskı yapanlara karşı özgür iradesiyle bir Cumhurbaşkanı seçti. Bu çok önemli. Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz. Türkiye'de muhalefetin önümüzdeki seçim sürecinde bir ve birlikte olacağını düşünüyorum. Muhalefetten sapıp savrulanı seçmeni dışlayacak zaten."

