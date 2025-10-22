Şırnak'ta usulsüz engelli raporu operasyonu: 3 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cizre Devlet Hastanesinde farklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenlendiği ve bu raporlarla Şırnak Sosyal Güvenlik Kurumundan haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Kamera kayıtları, banka hesap hareketleri ve teknik takip sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Cizre'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.