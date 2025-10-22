e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen'in gecesi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları Bodo/Glimt maçına attığı gollerle damga vurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 22:35, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 22:37
Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen'in gecesi

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etti.

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk iki golünü 3 ve 33. dakikalarda atan Osimhen, birçok istatistikte kulüp tarihine geçti.

Üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol attı

Bodo/Glimt ile oynanan maçın en iyi oyuncusu seçilen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu kırdı.

Norveç temsilcisiyle yapılan maça kadar Galatasaray'da süre aldığı son 6 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıyarak rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 8. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın "Devler Ligi"ndeki en erken golünü kaydetti

Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da üst üste en fazla maçta gol atma rekorunu kıran Osimhen, ayrıca sarı-kırmızılı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en erken açılışı yapan futbolcu oldu.

Galatasaray'da bir önceki rekor 2013'deki Kopenhag müsabakasının 9. dakikasında fileleri havalandıran Felipe Melo'ya aitti.

- Icardi'yi geçti, 6. sıraya yerleşti

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, Mauro Icardi'yi geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, 9. Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan 8 müsabakada 7 kez fileleri havalandıran Osimhen, 9. müsabakayı 2 golle kapatarak toplamda 9 gole ulaştı.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 8 gollü Mauro Icardi'yi geçerek 6. sıraya yerleşti.

Milan Baros ve Shabani Nonda'nın 12'şer golle zirvede yer aldığı listede Mario Jardel ve Gheorge Hagi 11'er, Harry Kewell ise 10 golle ilk 5'te yer alıyor.

Toplamda 42 gole ulaştı

Victor Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 42. golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte 49. resmi maçına çıkan Osimhen, yaptığı "Double" ile toplamda 42 gole ulaştı. Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 41 golle 6. sırada yer alan Cevad Prekazi'yi geçen yıldız santrfor, ilk 5'e bir adım daha yaklaştı.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorge Hagi 72, Mauro Icardi 66, Milan Baros 61, Bafetimbi Gomis 51, Wesley Sneijder 45 golle sıralanıyor. Osimhen, Galatasaray kariyerinde 4 gol daha atması durumunda Sneijder'i geçerek ilk 5'e girecek.

Victor Osimhen, ayrıca 42 gollü Erdal Keser'i yakalayarak kulüp tarihinin en golcü oyuncular sıralamasında ilk 20'ye girdi. Yıldız golcü, 2 gol daha atması durumunda teknik direktör Okan Buruk'u (43) geçecek.

