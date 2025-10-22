Almanya'da tatbikatı gerçek sandılar: Polis ile asker çatıştı

e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Ana sayfaHaberler Dünya

Almanya'da tatbikatı gerçek sandılar: Polis ile asker çatıştı

Almanya'da tatbikat yapan Alman ordusu askerlerinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis, kendilerini tatbikatın parçası sanarak eğitim mermisi ile ateş açan askerlere gerçek mermiyle karşılık verdi. Olayda 1 asker yaralanırken, Alman basını, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 23:38, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 23:40
Yazdır
Almanya'da tatbikatı gerçek sandılar: Polis ile asker çatıştı

Almanya'nın Münih kentinin kuzeydoğusunda yer alan Altenerding bölgesinde yapılan "Mareşal Gücü 2025" tatbikatında faciadan dönüldü. Tatbikatın bir parçası olarak kamusal alanda eğitim yapan askerler, bir çiftliğin ahırının çevresinde konuşlanmışken halk tarafından fark edilerek polise ihbar edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin geldiğini gören tatbikattaki askerler bunu eğitimlerinin bir parçası sanarak eğitim mermileriyle sözde düşman gücüne ateş etti. Bunun üzerine polis ekiplerince tatbikat yapan askerlere gerçek mermiyle karşılık verildi. Akıl almaz olayda tatbikattaki askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan asker hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 800 askerin katıldığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta yaşanan olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basını, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını öne sürdü.

Tatbikatın senaryosunun, ise bir NATO ülkesinin işgal edilmesi durumunda ittifak güçleriyle, askeri ve sivil güçlerin ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber