e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
23 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

23 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 00:03
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, anlaşmaların imza törenine katılacak.

(Maskat)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştirecek.

(TBMM/14.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ile Psikoterapi Merkezi açılış törenine katılacak, CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/10.30/Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ömerli Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Mardin/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'da düzenlenecek Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İslamabad)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Belçika'da düzenlenecek liderler zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

2- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

(Samsun/22.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, D Grubu'nda Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek.

(Mersin/19.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, Fransa'nın Charnay Basket ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Charnay-les-Macon/21.00)

