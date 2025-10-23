16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları

AK Parti'nin 81 ilde düzenlediği buluşmalarda, büyükşehirlerde kira sorunu ve sabit gelirli vatandaşların talepleri gündeme geldi. Çözüm için çalışmalar başlatıldı.

23 Ekim 2025
AK Parti'nin 81 il ve 973 ilçede düzenlediği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında en fazla şikayetin sabit gelirli vatandaşlardan geldiği belirtildi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kira sorununun öne çıktığı, Anadolu illerinde ise bu meselenin büyükşehirlere göre bir nebze de olsa çözüldüğü gözlemlendi. AK Parti kaynakları, başta asgari ücretli ve emekliler olmak üzere sabit dar gelirli vatandaşlardan birçok talep ve öneri geldiğini, bu konuda yeni adımlar atılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kira Sorunu ve Ekonomik Talepler

Büyükşehirlerde kira problemi öne çıkarken, Anadolu'da bu sorunun daha az hissedildiği belirtildi. Hükümetin bu konuda çalışmalar başlattığı, bazı sorunların ise yerinde ve anlık olarak çözüldüğü aktarıldı. En önemli gündem maddesinin enflasyonun düşmesi ve kalıcı refah artışının sağlanması olduğu vurgulandı.

İşveren ve İş Arayanların Sorunları

  • Bazı illerde gençlerin istihdam sorunu yaşadığı kaydedildi.
  • İşverenlerin genç personel bulmakta güçlük çektiği belirtildi.
  • Gençlerin daha konforlu ve esnek çalışma şartlarına sahip işleri tercih ettiği tespit edildi.

Saha Çalışmaları ve Vatandaşla Buluşma

AK Parti buluşmaları kapsamında il ve ilçe teşkilatları, merkez yürütme kurulu üyeleri, milletvekilleri ve Bakanlar sahada aktif olarak yer aldı. Çarşı ve pazarda tüccardan çiftçiye, emekliden memura, şehit ve gazi yakınlarından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar herkesin kapısı çalındı. Ekonomi programı, Terörsüz Türkiye çalışmaları, Aile Yılı faaliyetleri, kentsel dönüşüme dirençli kent çalışmaları ve Maarif Modeli programı vatandaşlarla paylaşıldı; sorunlar ve öneriler yerinde tespit edildi.

