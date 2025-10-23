16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
Vergi paketi komisyonda kabul edildi: 250 milyar lira ek gelir hedefleniyor

Vergi Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bazı vergi istisnalarının kaldırılması ve yeni harç düzenlemelerini içeren teklifle, emlak, araç alım-satımı ve emeklilik işlemlerinden kamuya 250 milyar liralık ek gelir sağlanması öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 07:41, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 07:47
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Teklifle, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak.

Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.

Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

Yanlış beyanın cezası artıyor

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza, bir kat artırılacak.

Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.

Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

Sigorta prim destekleri artıyor

Teklifle, sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak.

Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.

Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de verililiyor.

Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

Vakıf üniversitelerine düzenleme

Teklifte, vakıf üniversiteleri ücretlerine ilişkin de düzenleme getirildi. Buna göre birinci sınıf ya da hazırlık sınıfları hariç artış oranları, o yılın haziran ayındaki ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre YÖK'ün belirleyeceği esaslara göre saptanacak.

Ek gelir hedefi 250 milyar TL

Bakanlık kaynakları, teklifle kamuya yaklaşık 250 milyar liralık ek gelir sağlanmasının hedefleniyor.

Vergi paketi, Komisyon aşamasını tamamladıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.

