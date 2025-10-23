16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
Almanya'da polis ile asker arasında çatışma çıktı

Almanya'da tarihi geçecek bir olay yaşandı. Ordu tarafından yapılan tatbikat gerçek sanılırken vatandaşlar olayı polise ihbar etti. Bölgeye intikal eden polis ekiplerini gören askerler onları tatbikatın bir parçası sanarak eğitim mermisiyle üzerlerine ateş etti. Polislerin gerçek mermilerle karşılık vermesi sonrası 1 asker yaralanırken, skandal ülke gündemine bomba gibi düştü.

Almanya'da tatbikat yapan Alman ordusu askerlerinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis, kendilerini tatbikatın parçası sanarak eğitim mermisi ile ateş açan askerlere gerçek mermiyle karşılık verdi. Olayda 1 asker yaralanırken, Alman basını, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını belirtti.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Almanya'nın Münih kentinin kuzeydoğusunda yer alan Altenerding bölgesinde yapılan "Mareşal Gücü 2025" tatbikatında faciadan dönüldü. Tatbikatın bir parçası olarak kamusal alanda eğitim yapan askerler, bir çiftliğin ahırının çevresinde konuşlanmışken halk tarafından fark edilerek polise ihbar edildi.

PLASTİK MERMİYE GERÇEK MERMİYLE KARŞILIK VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin geldiğini gören tatbikattaki askerler bunu eğitimlerinin bir parçası sanarak eğitim mermileriyle sözde düşman gücüne ateş etti. Bunun üzerine polis ekiplerince tatbikat yapan askerlere gerçek mermiyle karşılık verildi. Akıl almaz olayda tatbikattaki askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan asker hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 800 askerin katıldığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta yaşanan olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basını, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını öne sürdü. Tatbikatın senaryosunun, ise bir NATO ülkesinin işgal edilmesi durumunda ittifak güçleriyle, askeri ve sivil güçlerin ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

