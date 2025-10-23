16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
Malatya'da acı olay: Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan 59 yaşındaki Ali Bayrak yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 08:31, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 08:32
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ali Bayrak (59), kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacının altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İncelemelerin ardından Ali Bayrak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

