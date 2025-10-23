CHP'li Üsküdar Belediyesi özel mülk için sahil yolunu kapattı

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kandilli Mahallesi'ndeki Edip Efendi Yalısı önünde yer alan sahil yolu, yaklaşık iki yıldır halka kapalı durumda. Vatandaşlar, özel mülk sahiplerinin yolu barikatlarla kapattığını, CHP'li Üsküdar Belediyesinin ise yapılan dilekçelere rağmen herhangi bir işlem yapmadığını söylüyor.

Sahil yolu özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

Edip Efendi Yalısı'nın bulunduğu sahil yolunun, mülk sahipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı ifade ediliyor. Ancak bölge sakinleri ve esnaf, yolun yıllardır kamuya açık olduğunu ve kapatılmasının haksız bir uygulama olduğunu savunuyor.

- Üsküdar Belediyesinin CHP yönetimine geçmesi sonrasında kapatıldı

GDH muhabiri Sema Kızılarslan'ın haberine göre, balıkçıların, esnafın ve turistlerin sıkça kullandığı bu yürüyüş yolu, Üsküdar Belediyesinin CHP yönetimine geçmesinin ardından erişime kapatıldı.

OSMANLIDAN BERİ VATANDAŞA AÇIK OLAN SAHİL YOLU, CHP YÖNETİMİNDE KAPATILDI



Üsküdarda İnönü ailesinin oturduğu yalı için halkın sahiline barikat çekildi.



Sahil yolu, dikenli tellerle kapatıldı.



🗣 gdh, çevre sakinleriyle konuştu:



Artık burada balık tutamıyoruz, vatandaş. pic.twitter.com/VepWKClOML gdh (@gundemedairhs) October 20, 2025

"Yol Osmanlı döneminden beri açık"

Bölgede seyyar balıkçılık yapan Sedat isimli vatandaş, belediyenin kendi tezgahını da kaldırdığını belirterek, "Ekmek teknemiz kapatıldı, sahile giremiyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise GDH'ya yaptığı açıklamada, "Burası İskele yolu. Eskiden buradan motor iskelesine kadar sahilden yürüyebiliyorduk. Şimdi tamamen kapattılar. Eski Osmanlı dönemine ait fotoğraflarda bile bu yolun açık olduğu görülüyor. Üsküdar Belediyesinin yeni yönetimi bu duruma sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar belediyeye çağrı yaptı

Mahalle sakinleri, sahil yolunun yeniden halka açılması için Üsküdar Belediyesine dilekçelerle başvurdu ancak henüz bir sonuç alınamadı. Vatandaşlar, "Kamuya ait bir yol özel mülk gerekçesiyle kapatılamaz" diyerek, yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekliyor.