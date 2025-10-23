İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı

İstanbul'da en çok konut satılan 10 ilçe merak konusu olmaya devam ediyor. Ocak-Eylül 2025 döneminde ülke genelinde satılan 1 milyon 128 bin 727 konutun 185 bin 568'i İstanbul'da gerçekleşti. Bu rakam, İstanbul'un toplam satışlar içindeki payının %16,44 olduğunu gösteriyor.

Yüksek faiz ortamına rağmen konut piyasasında hareketlilik sürerken, İstanbul'da en çok tercih edilen ilçeler ve bu ilçelerdeki ortalama metrekare satış fiyatları da dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'nın sahil ilçelerine olan ilgi artarken, Avrupa Yakası'nda ise Başakşehir, Beylikdüzü ve Bahçelievler öne çıkıyor. Özellikle Esenyurt, hem en çok satış yapılan hem de metrekare fiyatı en düşük olan ilçe olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da En Çok Konut Satılan İlk 10 İlçe

Esenyurt: 23 bin 77 adet

23 bin 77 adet Pendik: 8 bin 569 adet

8 bin 569 adet Başakşehir: 8 bin 440 adet

8 bin 440 adet Bahçelievler: 8 bin 292 adet

8 bin 292 adet Beylikdüzü: 7 bin 617 adet

7 bin 617 adet Kartal: 6 bin 993 adet

6 bin 993 adet Kadıköy: 6 bin 948 adet

6 bin 948 adet Maltepe: 6 bin 312 adet

6 bin 312 adet Ümraniye: 6 bin 215 adet

6 bin 215 adet Sancaktepe: 6 bin 35 adet

Ortalama Metrekare Satış Fiyatları (Eylül 2025)

Esenyurt: 26 bin 150 TL

26 bin 150 TL Pendik: 51 bin 485 TL

51 bin 485 TL Başakşehir: 59 bin 160 TL

59 bin 160 TL Bahçelievler: 42 bin 850 TL

42 bin 850 TL Beylikdüzü: 38 bin 170 TL

38 bin 170 TL Kartal: 63 bin 340 TL

63 bin 340 TL Kadıköy: 138 bin 900 TL

138 bin 900 TL Maltepe: 73 bin 800 TL

73 bin 800 TL Ümraniye: 60 bin 700 TL

60 bin 700 TL Sancaktepe: 44 bin 900 TL

Anadolu Yakası'na İlgi Yüksek

Satışlarda ilk 10'daki 6 ilçe Anadolu Yakası'nda yer alıyor. Özellikle Kadıköy, yüksek metrekare fiyatına rağmen en çok satış yapılan ilçeler arasında bulunuyor.

Avrupa Yakası'nda Öne Çıkan İlçeler

Avrupa Yakası'nda ise tercihler, özellikle Başakşehir, Beylikdüzü ve Bahçelievler'de yoğunlaşıyor.

Esenyurt'ta Fiyatlar Düşük, Satış Yüksek

Esenyurt, hem en çok konut satılan ilçe hem de metrekare fiyatının en düşük olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.