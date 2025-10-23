EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi

16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin kalitesini artırmak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla Elektrik Kalite Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri revize etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 08:47, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 08:48
Yazdır
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi

Kurumun, "Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzaktan haberleşme özelliğine sahip sayaçların kullanımına ilişkin esaslar belirlendi.

Yeni düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren dağıtım şirketleri, yeni veya değiştirilen sayaçlardan alınan verileri veri kaybı olmadan kaydedecek. Uzaktan iletişim özelliği bulunmayan sayaçlardaki veriler ise en fazla altı ayda bir sisteme aktarılacak.

Hırsızlık, yangın veya dış müdahalelerden kaynaklanan ve bu olaylar nedeniyle yapılan kesintiler artık "dışsal" olarak sınıflandırılacak. 00.00-06.00 saatleri arasında 30 dakikayı aşmayan kısa manevra kesintileri de planlı kesintiyle bağlantılıysa bildirimli kesinti sayılacak.

"Dağıtılmayan enerji" tanımı uzun kesintilerle sınırlandırılırken, kaçak kullanım ve sayaç arızalarından doğan tüketimler hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Kesinti tazminatına yeni formül

Yeni yönetmelikle kesinti tazminatı hesabına "K katsayısı" eklendi ve formül "ÖTMSÜRE = SBSÜRE + (TKSÜRE - ESÜRE) x K x DB x OT" olarak güncellendi. K katsayısı 2, sabit bedel ise 40 lira olarak belirlendi.

Yıllık tüketimi 365 kilovatsaatin, günlük ortalaması ise 1 kilovatsaatin altında olan kullanıcılara tazminat ödenmeyecek. Enerjisini kendi talebiyle kestiren özel transformatörlü kullanıcılar da kesinti dönemlerinde tazminat alamayacak.

Tazminatlar 20 gün içinde ödenecek

Dağıtım şirketleri, yıllık ve ticari kalite tazminatlarını belirlendiği tarihten itibaren 20 gün içinde ödeyecek. Ödeme yapılamazsa tazminatlar fatura üzerinden mahsup edilecek. Süresi içinde ödenmeyen veya mahsuplaşmayan tazminatların 1,2 katı, şirketin gelir tavanından düşülecek.

Kullanıcılar, tazminat haklarını ve ödeme bilgilerini şirketlerin internet sitelerinden sorgulayabilecek.

Ticari kalite düzenlemeleri genişletildi

Ticari kalite standartlarının ihlali durumunda tazminatlar artık tüketici başvurusu olmadan ödenecek. Süresinde ödeme yapılamazsa tutar faturalardan mahsup edilecek.

Aboneliği iptal edilen kullanıcılara kalıcı veri saklayıcısı üzerinden bildirim yapılacak, ödeme tercihini iletenlere 5 iş günü içinde nakit ödeme yapılacak.

Bunun yanı sıra, tedarik şirketlerinin her yıl yapılan ödemeleri 30 Nisan'a kadar EPDK'ya bildirmesi kararlaştırılırken, tazminat ödemelerinin yöntemine ilişkin (banka, PTT vb.) hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

Geçmiş dönemlere geçici düzenleme

Dağıtım şirketlerinin 2024 ve öncesine ait veri düzeltmeleri için 31 Aralık'a kadar mevcut tazminat hükmü uygulanmayacak. Bu tarihten sonra yapılan düzeltmelere ilişkin tazminatlar, düzeltmenin yapıldığı yılın bedelleri üzerinden ödenecek.

Önceki dönemlere ait ödenmemiş tazminatlar ise yönetmelikte değiştirilen 27. ve 39. madde hükümlerine göre ödenecek.

Bunun yanı sıra, düzenleme kapsamında Elektrik Kalite Yönetmeliği'ndeki tablo ve açıklamalarda da teknik güncellemeler yapıldı. Bazı birimler "kilovatsaat" yerine "kilovat" olarak değiştirilirken, abone tanımları ve bildirim ifadeleri revize edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber