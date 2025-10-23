Korku dolu anlar: Yolcu motoru, balıkçı teknesine çarptı

İstanbul Üsküdar'da saat 07.00 sıralarında iddiaya göre içinde yolcu bulunan motor, balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.