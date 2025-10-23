Korku dolu anlar: Yolcu motoru, balıkçı teknesine çarptı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yolcu motoru ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, teknede hasar meydana geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 09:14, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 09:21
İstanbul Üsküdar'da saat 07.00 sıralarında iddiaya göre içinde yolcu bulunan motor, balıkçı teknesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.