Ticaret Bakanlığı: 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin düşük gösterildiği tespit edilerek gerçekleştirilen operasyonda 10 araca el konulduğunu aktaran Ticaret Bakanlığı, 46 milyon TL kamu zararının önüne geçildiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 09:21, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 09:25
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden lüks araç vurgununa geçit yok.

Son olarak tespiti yapılan usulsüzlüğe yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği anlaşıldı.

"9 LÜKS ARACIN DEĞERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLDİĞİ BELİRLENDİ"

Bakanlık sosyal medya platformu X hesabı üzerinden operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda, değeri 288 milyon TL'yi bulan 10 adet lüks araca el koyduğu belirtilen paylaşımda şu sözler kullanıldı:

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

"46 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaların kapsamında yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi.

"288 MİLYON TL DEĞERİNDE 10 LÜKS ARACA EL KONULDU"

Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araça el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

