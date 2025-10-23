İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 136 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 09:37, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 09:44
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, 13-19 Ekim'de kent genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, 32 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 899 gram narkotik madde, 30 bin 59 uyuşturucu hap, 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 174 kişiye işlem yapıldı, 195 aranan kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 136 zanlı tutuklandı.