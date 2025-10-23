Kaymakamlık Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025-Kaymakamlık/2 Sınavı başvuruları 23-30 Ekim 2025'te alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM merkezlerinden veya online olarak yapabilecek. Sınav 6 Aralık'ta uygulanacak. Kılavuz ve başvuru formu bağlantıları ile tüm detaylar haberimizde.
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 10:00, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 10:16
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların, başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir.
Sınav Başvuru Süreci
- Başvuru Tarihleri: 23-30 Ekim 2025
- Sınav Tarihi: 6 Aralık 2025
- Başvuru Yöntemleri:
- ÖSYM Başvuru Merkezleri
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması