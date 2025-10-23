Kaymakamlık Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ( 2025-Kaymakamlık/2 ), 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.

